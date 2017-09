Schweizer Aufseher knöpft sich Blockchain-Kapitalbeschaffung vor

Paris (APA/Reuters) - Der Arbeitsmarkt in den USA ist nach Einschätzung des Personalvermittlers Manpower auf Zuwanderer angewiesen, sollte die von Präsident Donald Trump geplante Steuerreform in Kraft treten. Nur so könne das Job-Wachstum kompensiert werden, weil der Arbeitsmarkt derzeit gut ausgelastet sei, sagte Manpower-Chef Jonas Prising am Freitag in Paris.