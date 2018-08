Schuldnerberatung NÖ mit deutlichem Anstieg bei Beratungsgesprächen

St. Pölten (APA) - Die Schuldnerberatung Niederösterreich verzeichnet einen deutlichen Anstieg bei Beratungsgesprächen. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Halbjahresstatistik hervor. Das Zahlenwerk weist für das erste Halbjahr 2018 laut Landespressedienst mit einen Anstieg von 24 Prozent um fast ein Viertel mehr Beratungsgespräche als im Vorjahr aus.

Gestiegen ist laut der Halbjahresstatistik nicht nur die Zahl der Beratungsgespräche, sondern - um 15 Prozent - auch die Quote der betreuten Personen. Nahezu eine Verdoppelung gab es bei den Schuldenregulierungsverfahren (plus 99 Prozent). Die Durchschnittsverschuldung der Klienten der gemeinnützigen Einrichtung beträgt aktuell 97.634 Euro. Sie liegt damit um 18.039 Euro (plus 18,4 Prozent) höher als zuletzt.

Seit 1990 bietet die Schuldnerberatung Niederösterreich ver- und überschuldeten Personen, Familien und Haushalten kostenlos Hilfe und Beratung an. In der aktuellen Bilanz zeigt sich den Angaben vom Dienstag zufolge, dass die Hauptgründe für finanzielle Probleme vor allem Arbeitslosigkeit und Einkommensverschlechterung seien. Selbstständigkeit, Scheidung bzw. Trennung sowie Konsumverhalten würden mit einigem Abstand als weitere Ursachen genannt.