Scala: Karten für Premiere in wenigen Stunden ausverkauft

Mailand (APA) - Die Karten für die Saisoneröffnung an der Mailänder Scala am 7. Dezember, die ab dem heutigen Montag angeboten worden sind, waren in wenigen Stunden ausverkauft. Obwohl die Preise erhöht wurden und die Karten für die besten Plätze bis zu 3.000 Euro kosten, standen Menschen seit Sonntagabend vor dem Theater Schlange und warteten auf die Öffnung der Kassa, berichteten italienische Medien.

Die Saison 2017/2018 der Mailänder Scala beginnt mit der Oper "Andrea Chenier" von Umberto Giordano unter dem Dirigat des Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly. Die Regie übernimmt der bekannte neapolitanische Film- und Theaterregisseur Mario Martone. Im Cast sind die Sopranistin Anna Netrebko und ihr Gatte Yusif Eyvazov. Die Saison der Scala wird traditionsgemäß am 7. Dezember eröffnet, dem Tag des Heiligen Ambrosius, Patron der Stadt Mailand.

15 verschiedene Opern und neun Ballette werden im Laufe der nächsten Saison aufgeführt. Zu den Highlights zählen Strauss' "Die Fledermaus" unter dem Dirigat von Zubin Mehta und "Simon Boccanegra" mit Myung-Whun Chung am Pult. Musikdirektor Chailly wird auch "Don Pasquale" in der Regie von David Livermore dirigieren. Die Scala wird im kommenden Jahr den 95. Geburtstag von Starregisseur Franco Zeffirelli feiern und seine "Aida" aufführen. Auf dem Programm steht auch Schuberts "Fierrabras" mit Daniel Harding.