Sazka hält nun 38,29 Prozent an den Casinos Austria

Wien (APA) - Die tschechische Sazka-Gruppe hat vom Bankhaus Schellhammer & Schattera Anteile an der Casinos Austria AG (CASAG) übernommen und ihre Beteiligung damit auf 38,29 Prozent aufgestockt. Der seit längerem bekannte Schritt sei formal abgeschlossen, teilte Sazka am Freitagnachmittag mit.

Unverändert ist Sazka an einer weiteren Aufstockung seiner Casinos-Beteiligung interessiert. Das Bankhaus Schelhammer & Schattera will zwar noch direkt gehaltene 4 Prozent an den Casinos abstoßen, Verhandlungen über die Übernahme dieser Anteile gibt es aber derzeit nicht. Grundsätzlich haben alle CASAG-Aktionäre ein Recht, auf den Markt kommende Casinos-Anteile aufzugreifen.

Formal hat mit 5. Oktober 2018 die 100-prozentige Sazka-Tochter Came Holding vom Bankhaus Schelhammer & Schattera AG (SSB) 10,77 Prozent an der Medial Beteiligungs-GmbH übernommen. Damit hält die Came Holding nun 99,66 Prozent an der Medial Beteiligungs-GmbH. Über die finanziellen Modalitäten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart