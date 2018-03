SAP-Chef will Börsenwert in den nächsten Jahren verdreifachen

Düsseldorf/Frankfurt (APA/dpa/Reuters) - SAP-Chef Bill McDermott will den Börsenwert des deutschen Softwarekonzerns in den nächsten acht Jahren verdreifachen. Dies kündigte der Manager im "Handelsblatt" (Dienstag) an. Seit McDermotts Antritt an der SAP-Spitze im Jahr 2010 hat sich die Marktkapitalisierung des deutschen Software-Riesen schon auf 104 Mrd. Euro verdreifacht. Gelänge das, wäre SPA 2026 über 300 Mrd. Euro wert.

Bei seiner Prognose baut McDermott auch auf den knapp 50 Mrd. Dollar (rund 40 Mrd. Euro) schweren Markt für Vertriebssoftware (CRM), den der US-Rivale Salesforce dominiert. Gestärkt durch die jüngst verkündete Übernahme von Callidus Cloud will McDermott mit SAP die Nummer eins in diesem Markt werden: "In ein paar Jahren werden wir mehr verkaufen als Salesforce." Zudem plant er eine globale Werbekampagne, in der Kunden über die Nutzung von SAP-Lösungen berichten sollen.