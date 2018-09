Sanochemia Pharmazeutika wählt neue Aufsichtsratschefin

Wien (APA) - Die an den Börsen in Wien und Frankfurt notierte Sanochemia Pharmazeutika AG hat in einer Aufsichtsratssitzung am Mittwoch Sabine Kirchmayr-Schliesselberger zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Die bisherige Vorsitzende, Eveline Frantsits, legte - ebenfalls am Mittwoch - den Vorsitz zurück und scheidet aus dem Aufsichtsrat aus. Ihr folgt Sabine Kirchmayr-Schliesselberger. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Johannes M. Respondek, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Kirchmayr-Schliesselberger ist Steuerberaterin und Vorstand des Instituts für Finanzrecht an der Universität Wien.