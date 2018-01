Samsung will Fabrik in der Slowakei schließen

Ort im Innkreis (APA) - Die Modekette Fussl mit Hauptsitz in Ort im Innkreis im Bezirk Ried in Oberösterreich expandiert weiter in Bayern. Im heurigen Frühjahr sollen zu den 8 bestehenden Filialen weitere 7 kommen, hieß es in einer Presseaussendung am Montag.