Samsung-Gewinn wächst trotz starker Chipverkäufe langsamer

Brüssel (APA) - Der Europäische Rat hat sechs weitere Firmen auf die Sanktionsliste der EU gesetzt weil sie am Bau der Brücke über die Straße von Kertsch, die Russland mit der Krim verbindet, beteiligt waren. Sie hätten geholfen, die russische Kontrolle über die illegal annektierte Krim zu festigen, was im Gegenzug die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine unterminiert habe, so der Rat am Dienstag.