Salzburg-Gipfel - Brexit-Sondergipfel am 17. und 18. November

Salzburg (APA) - Die EU wird am 17. und 18. November in Brüssel einen Brexit-Sondergipfel abhalten. Dies war beim Salzburger EU-Gipfel aus Diplomatenkreisen zu hören. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs wird es um die noch offenen und finalen Fragen rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU gehen.

In letzter Minute soll dabei entschieden werden, ob es einen Deal zum britischen Ausstieg gibt oder es Ende März 2019 zu einem harten Brexit kommt. Großbritanniens Premierministerin Theresa May hatte in Salzburg angekündigt, dass der Brexit durchgezogen werde, egal ob es eine Einigung gibt oder nicht. Ein zweites Referendum komme für Großbritannien nicht infrage.