Ryanair streicht weitere Flüge bis März

San Francisco (APA/AFP) - Der Fahrdienstvermittler Uber begibt sich in Großbritannien an zwei Fronten. In London droht der Lizenzentzug, vor einem Arbeitsgericht in der britischen Hauptstadt legte Uber am Mittwoch Berufung gegen ein Urteil ein, wonach man seinen Fahrern den britischen Mindestlohn zahlen muss. Uber argumentiert, Taxi- und andere Fahrer seien vor Auftauchen der Uber-App "jahrzehntelang" selbstständig gewesen.