Ryanair einigte sich mit italienischen Gewerkschaften

Rom/Dublin (APA) - Ryanair hat mit der italienischen Pilotengewerkschaft ANPAC ein Abkommen besiegelt. Damit erkennt Ryanair erstmals offiziell die Gewerkschaftsorganisation an. "Das ist eine historische Wende für Ryanairs Piloten in Italien, die seit vielen Jahren für eine Gewerkschaftsvertretung und bessere Arbeits- und Lohnbedingungen kämpfen", so ANPAC in einer Presseaussendung.

Das Abkommen wurde mit Ryanairs Personalchef Eddie Wilson in Rom besiegelt. Am 10. Februar hatten die Ryanair-Piloten gestreikt.

"Dieses Abkommen bezeugt, dass man mit einer konstruktiven Haltung auf beiden Seiten von null auf in kurzer Zeit ein Beziehungssystem zwischen Gewerkschaften und Unternehmen aufbauen kann, das auf gegenseitigen Respekt basiert". ANPAC, der auch die Mehrheit des Bordpersonals von Ryanair in Italien vertritt, startete auch Verhandlungen für einen Kollektivvertrag für die Flugbegleiter.