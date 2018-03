Ryanair drohen rund um Ostern Streiks in Portugal

Dublin (APA/Reuters) - Ryanair-Passagiere müssen sich rund um Ostern auf Streiks in Portugal einstellen. Die dortige Gewerkschaft SNPVAC rief am Montag zu drei jeweils eintägigen Arbeitsniederlegungen auf. Sie vertritt das Kabinenpersonal des irischen Billigfliegers in Portugal. Es gehe um den 29. März, 1. April und 4. April.

Das Unternehmen und das portugiesische Arbeitsministerium seien informiert worden, so die Gewerkschaft. Grund der Streiks seien die "sich verschlechternden Arbeitsbedingungen und ein fehlender Respekt gegenüber der Kabinenbesatzung". Ryanair teilte mit, bisher nicht über die Pläne informiert worden zu sein. Die Arbeitsbedingungen seien im Billigflugsegment mit am besten.

Ryanair liegt auch mit seinen Piloten im Clinch, die bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung fordern.