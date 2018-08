RUAG Space Austria baut in Niederösterreich aus

Berndorf (APA) - RUAG Space Austria baut seine Produktion im Büro- und Industriepark der Berndorf AG in Berndorf/NÖ aus. Neben der bestehenden Produktionshalle, wo Thermalisolation für Satelliten hergestellt wird, errichtet die Berndorf Immobilien AG laut einer Aussendung vom Mittwoch bis zum Frühjahr 2019 eine zweite Fertigungshalle für das nach Eigenangaben größte heimische Weltraumunternehmen.

Derzeit sind am Berndorfer Standort der RUAG Space etwa 20 Mitarbeiter beschäftigt. "Mit der neuen Produktionsstätte entstehen bis zu zehn neue Industriearbeitsplätze", betonte Max Kowatsch, Geschäftsführer der RUAG Space Austria. Österreichweit zählt das Unternehmen 250 Beschäftigte.

Errichtet wird die 650 Quadratmeter große Fertigungshalle von der Berndorf Immobilien AG, einem Tochterunternehmen der Berndorf AG, deren technischer Vorstand der ehemalige Kosmonaut Franz Viehböck ist. Im Bereich Thermalisolation ist die RUAG Space Austria laut Firmenangaben europaweit Marktführer. Nahezu jeder europäische Satellit werde mit Thermalisolation aus Berndorf vor extremer Hitze und Kälte im All geschützt.

RUAG Space Austria hat den Sitz in Wien. Das Hochtechnologieunternehmen rüstet der Aussendung zufolge weltweit Satelliten mit Elektronik, Mechanik und Thermalisolation aus. Die Exportquote liegt bei 100 Prozent.

Das Unternehmen ist Teil der Raumfahrtdivision RUAG Space des internationalen Technologieunternehmens RUAG mit Sitz in der Schweiz. Mit mehr als 1.400 Mitarbeitern in sechs Ländern ist RUAG Space nach Firmenangaben der führende Zulieferer für die Raumfahrt in Europa und einer wachsenden Präsenz in den USA.