Rom lenkt im Streit mit Brüssel um Finanzplanung ein

Rom (APA) - Italiens Regierung will nach dem Wirbel um ihre Budgetplanung laut Medienberichten zu einem gewissen Grad einlenken. Der italienische Wirtschaftsminister Giovanni Tria erklärte, dass Italien mit seinen Budgetplänen das Wirtschaftswachstum fördern wolle, um die Verschuldung schneller abzubauen.

Ab dem kommenden Jahr wolle sich Italien um einen schnelleren Schuldenabbau bemühen. Die Reduzierung der öffentlichen Staatsschuld sei von "wesentlicher Bedeutung", auch damit Italien in Zukunft Steuersenkungen durchführen könne, sagte Tria bei einem Seminar des Unternehmerverbands Confindustria.

Tria bestritt, dass die seit drei Monaten amtierende Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung den Finanzrahmen sprengen wolle, um Wahlversprechen umzusetzen. Die im Koalitionsvertrag enthaltenen Schwerpunkte sollen schrittweise im Zeitraum einer fünfjährigen Legislaturperiode umgesetzt werden, sagte Tria.

Trotz des Streits um Italiens Defizit- und Budgetpläne hält die in Rom regierende Fünf-Sterne-Bewegung an ihrem Vorhaben zur Einführung einer Mindestsicherung für 6,5 Millionen in Armut Lebende fest. Dabei handelt es sich um die umstrittenste unter den Reformen der Regierungskoalition in Rom. Die Mindestsicherung werde zehn Milliarden Euro pro Jahr kosten, was den Finanzrahmen nicht sprengen werde, sagte Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio. Die Regierung halte an dem Ziel eines Defizits von 2,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts im kommenden Jahr fest, nachdem die Vorgängerregierung nur 0,8 Prozent anvisiert hatte. 2020 und 2021 könnte das Defizit geringer als das bisher vorgesehene Minus von 2,4 Prozent ausfallen, sagte Di Maio.

"Wir wollen Italiens Finanzrahmen nicht auf den Kopf stellen. Sobald wir Brüssel unseren Plan präsentieren werden, werden die Risikoaufschläge sinken und die Finanzmärkte werden sich beruhigen", sagte Di Maio, der auch Vizepremier ist. Zur Finanzierung der im Budgetgesetz enthaltenen Maßnahmen werde die Regierung Ausgaben in mehreren Bereichen kürzen. Di Maio rief die EU auf, ohne "Vorurteile" Italiens Budgetpläne zu prüfen. "Niemand darf sich Illusionen hingeben. Die Regierung macht keinen Schritt zurück. Diese Regierung wird stets an der Seite der Italiener stehen", so Di Maio.

Auch der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hält an seinen Plänen fest, eine seit 2012 geltende Pensionsreform rückgängig zu machen, um den Italienern zu erlauben, früher in den Ruhestand zu treten. "Das ist eine Priorität für die Lega und die Regierung. Hunderttausende Italiener werden in den Ruhestand treten können, damit macht man Jobs für Jugendliche frei. Die EU-Bürokraten werden am Ende einsehen, dass wir Recht haben", so Salvini nach Medienangaben vom Mittwoch.

Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsgebiets. Nach den EU-Regeln ist Italien angesichts seines gewaltigen Schuldenbergs in Höhe von 2,3 Billionen Euro - mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung - dazu verpflichtet, langfristig seine Schulden zu reduzieren. Aus Brüssel gab es daher zuletzt deutliche Kritik an den Budgetplänen.