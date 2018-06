Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Freitagvormittag mit deutlichen Kursgewinnen gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 73,84 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 73,05 Dollar.

Der Fokus richtet sich heute auf das OPEC-Treffen in Wien. Das Gemeinsame Beobachtungskomitee der Ölminister (JMMC) hat eine Produktionsanhebung um 1 Million Barrel empfohlen, schreiben die Commerzbank-Experten. Die tatsächliche Fördermengenausweitung würde aber nur 600.000 Barrel pro Tag betragen, da nicht alle Länder an der Erhöhung mitwirken können.

Allerdings gebe es Widerstand von einigen OPEC-Ländern gegenüber diesem Vorschlag der JMMC, so die Commerzbank. Dementsprechend dürfte es noch viel Gesprächsbedarf geben. Auf ein Ergebnis sollte man sich erst gegen heute Abend einstellen, schreiben die Analysten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 70,94 Dollar pro Barrel gefallen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 72,48 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich leicht im Plus. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.268,58 Dollar (nach 1.267,34 Dollar am Donnerstag) gehandelt.