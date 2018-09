Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis im Plus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Montagvormittag gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,53 Prozent höher bei 78,50 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag notierte der Brent-Future zuletzt bei 78,09 Dollar.

Der Wochenauftakt am Ölmarkt gestaltete sich bisher ruhig. Fundamentale Impulse blieben aus. Weiterhin gelten die geplanten weiteren Sanktionen der USA gegen den Iran als Unterstützungsfaktor, während der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China als preisdämpfend gilt. Die US-Maßnahmen gegen den iranischen Ölsektor treten offiziell zwar erst im November in Kraft, bereits jetzt findet dieser aber wenige Abnehmer für seine Ölausfuhren. Im Hinblick auf den Handelsstreit fürchten die Marktteilnehmer vor allem eine fallende Nachfrage der beiden größten Ölabnehmer der Welt USA und China.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 76,05 Dollar pro Barrel gefallen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 76,46 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich leicht höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.196,52 Dollar (nach 1.193,41 Dollar am Freitag) gehandelt.