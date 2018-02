Risikowächter empfehlen schärfere Regeln für Investmentfonds

Berlin (APA/Reuters) - Der Chef des weltgrößten Essenslieferdienstes Delivery Hero rechnet mit einem deutlich schärferen Wettbewerb durch den Angriff von Amazon und Uber. "Es ist ein Geschäft, das denjenigen begünstigt, der groß ist", so Niklas Östberg in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Amazon und Uber brächten bereits eine große Kundenbasis mit, was vor allem das Marketing erleichtere und billiger mache.