Richemont will Yoox-Net-A-Porter ganz übernehmen

Zürich (APA/Reuters) - Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont will die italienische Yoox-Net-A-Porter ganz übernehmen. Die Aktionäre des Luxusmodehändlers sollen 38 Euro je Titel erhalten, teilte der Konzern aus Genf am Montag mit. Die Yoox-Aktien wurden am Freitag zu 30,26 Euro gehandelt. Yoox-Net-A-Porter entstand 2015 aus der Fusion des italienischen Internethändlers Yoox mit der Richemont-Tochter Net-A-Porter.

Der hinter dem französischen Branchenprimus LVMH zweitgrößte Hersteller von edlen Uhren, Schmuck, teurer Bekleidung und Lederwaren hält derzeit knapp 25 Prozent an der Firma, die an der Mailänder Börse gehandelt wird.