Rewe investiert heuer 900 Mio. Euro in seine Geschäfte in Deutschland

Köln (APA/AFP) - Der deutsche Handelskonzern Rewe, zu dem in Österreich Billa, Merkur, Penny, Adeg gehören, investiert heuer in Deutschland mehr als 900 Mio. Euro in seine Supermärkte sowie in Diskonter der Marke Penny. Dabei würden rund 250 Rewe- und Penny-Märkte eröffnet, teilte der Konzern heute, Freitag, in Köln mit.

"Unsere Märkte sind entweder da, wo die Menschen wohnen, oder dort, wo sie sich aufhalten", erklärte Rewe-Manager Stephan Koof.

Er betonte, dass die Digitalisierung des Handels und der stationäre Handel keine Gegensätze seien, sondern sich ergänzten. Rewe betreibt Supermärkte und kleinere, sogenannte City-Märkte. Mit Rewe to Go ist der Konzern an mittlerweile fast 250 Aral-Tankstellen vertreten. Dazu kommen die Penny-Diskonter und die Toom-Baumärkte.