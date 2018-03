Rewe Austria Fleischwaren legt Vorarlberger Standort Ende Juni still

Wiener Neudorf/Hohenems (APA) - Die Rewe Austria Fleischwaren GmbH wird mit Ende Juni die Produktion am Standort Hohenems einstellen. Für die 69 Mitarbeiter werde es einen Sozialplan und Alternativangebote im Unternehmen geben, teilte die Rewe Group am Mittwoch mit. Als Gründe für die Betriebsaufgabe wurden hohe Investitionskosten und ein Überangebot an Produktionskapazitäten in Österreich genannt.

Die Mitarbeiter wurden am Mittwochvormittag in einer Betriebsversammlung vom geplanten Schritt der Geschäftsführung informiert, zuvor hatten bereits die "Vorarlberger Nachrichten" über die anstehende Schließung berichtet. "Wir haben uns den Schritt wirklich nicht leicht gemacht", versicherte der Geschäftsführer der Rewe Austria Fleischwaren GmbH, Michael Riegler. Die Fortführung des Produktionsstandortes Hohenems sei aufgrund des hohen Investitionsbedarfs, der Marktlage und des aktuellen Überangebots an Produktionskapazitäten in Österreich "wirtschaftlich nicht darstellbar", so Riegler in einer Presseaussendung nach der Betriebsversammlung.

Gespräche mit dem Land habe die Rewe Austria Fleischwaren GmbH bereits geführt. Man wolle so viel Wertschöpfung wie möglich in Vorarlberg belassen, hieß es. So könnte etwa die Produktion der 50 Eigenmarkenprodukte "je nach deren Kapazitäten" an Vorarlberger Lieferanten ausgelagert werden. Ein Teil werde auch vom unternehmenseigenen Produktionsbetrieb Radstadt (Salzburg) übernommen.

Der Standort Hohenems produziert exklusiv für die Rewe International AG Speck- und Wurstwaren - unter anderem die Adeg-Eigenmarke "efef". Bis 2011 firmierte das Unternehmen als efef Fleischwaren GmbH, 2012 wurde es mit der Adeg-Übernahme in den Rewe-Konzern integriert. Bereits 2017 schränkte der neue Eigentümer die Produktion in Hohenems ein, Teile der Fleischproduktion wurden zum Schwesternbetrieb nach Ansfelden in Oberösterreich verlagert.

efef Fleischwaren wurde vor genau 40 Jahren von Metzgermeister Heinz Model und Adeg-Kaufmann Kuno Riedmann - dem späteren Vorarlberger Wirtschaftskammerpräsidenten - gegründet. Bis 2011 war die Landwirtschaftskammer Vorarlberg Miteigentümerin.