Republik stockt Bundesanleihen um 1,38 Mrd. Euro auf

Wien (APA) - Bereits zum dritten Mal im laufenden Jahr wird sich am kommenden Dienstag die Republik Österreich zur Geldaufnahme an die internationalen Kapitalmärkte wenden. Geplant ist diesmal die Aufstockung von zwei Bundesanleihen um in Summe 1,38 Mrd. Euro. Angeboten werden laut Bundesfinanzagentur (OeBFA) frische Stücke der neuen zehnjährigen Emission und einer Anleihe mit fünfjähriger Restlaufzeit.

Bereits Anfang Jänner wurden im Rahmen einer Auktion zwei Bundesanleihen um 1,38 Mrd. Euro aufgestockt. Dazu kam am 18. Jänner die Einführung einer neuen zehnjährigen Benchmarkanleihe im Rahmen einer syndizierten Emission mit einem Volumen von 4,0 Mrd. Euro und einer Rendite von 0,788 Prozent. Am Sekundärmarkt wird sie aktuell mit 0,89 Prozent gehandelt. Die Renditen haben zuletzt also etwas angezogen.

Die ebenfalls zur Aufstockung anstehende Staatsanleihe mit fünfjähriger Restlaufzeit rentiert derzeit mit 0,24 Prozent. Sie wurde zuletzt im August des Vorjahres mit einer Negativrendite von 0,023 Prozent aufgestockt.