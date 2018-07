Rekord-Export drückte US-Handelsdefizit auf tiefsten Stand seit 2016

München/Washington/Peking (APA/Reuters) - Wegen des Handelsstreits zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten USA und China prüft BMW eine Preiserhöhung in der Volksrepublik. Für Modelle, die in den USA gebaut und nach China gebracht werden, würden derzeit die "nötigen Preisanstiege" kalkuliert und zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt, teilte der Autobauer am Freitag mit.