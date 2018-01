RBI-Chef will Anfang April Klarheit über Polen-Tochter

Wien (APA) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) will "Anfang April Klarheit haben", ob sie ihre polnische Tochter Polbank verkauft oder an die Börse bringt, sagte RBI-Chef Johannes Strobl zur "Kronen Zeitung" (Dienstag). Die polnische Aufsicht KNF will, dass die RBI bis Mai zumindest 15 Prozent der Polbank an die Börse bringt, es soll aber auch Interesse aus Frankreich geben, laut Reuters von BNP Paribas.

Seit November denkt die RBI als Alternative zu einem Börsengang der Polbank (Raiffeisen Bank Polska) auch wieder eine Veräußerung ihrer polnischen Tochterbank an. Für einen Börsengang gab es schon mehrere Anläufe, zuletzt war ein solches Vorhaben im Sommer geplatzt. In jedem Fall aber soll die Polen-Tochter vorher um ihren milliardenschweren Fremdwährungskreditbestand (hauptsächlich in Franken) erleichtert werden. Damit ließen sich, wird allgemein erwartet, bessere Preise für die Kernbank erzielen.

Die Verpflichtung gegenüber der polnischen Börsenaufsicht KNF, die Aktien der Polbank an der Warschauer Börse zu listen, kann sowohl über einen Verkauf von mindestens 15 Prozent der Aktien an Streubesitz-Aktionäre im Zuge eines Börsengangs als auch über einen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Kernbankgeschäft erfüllt werden.