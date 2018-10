Wolfsberg (APA) - Bei einer Razzia in der Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg haben Finanzpolizei und Polizei am Donnerstag sieben illegale Glücksspielautomaten entdeckt. Über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft wurden die Geräte versiegelt und auf diese Weise in Beschlag genommen, berichtete die Landespolizeidirektion.