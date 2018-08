Ratiopharm-Mutter Teva erhöht Ziele trotz kräftigen Gewinnrückgangs

Belgrad (APA/dpa) - Weil die staatlichen Autobahnen in Serbien die Maut falsch in Euro umrechnen, erleiden sie Medienberichten zufolge in jedem Jahr einen Verlust von rund 100 Millionen Euro. Gleichzeitig kommen die vielen ausländischen Transitreisenden in den Genuss von günstigeren Gebühren.