Rad-WM: Touristiker sprechen von 82,7 Mio. Euro Online-Werbewert

Innsbruck (APA) - Der Online-Werbewert der Rad-Weltmeisterschaften in Tirol soll 82,7 Millionen Euro betragen haben. Dies teilte die Tirol Werbung am Montag in einer Aussendung mit. Allein online wurden knapp 11.900 Artikel publiziert, Print- und TV-Reichweiten nicht einkalkuliert, erklärte Karin Seiler-Lall, Direktorin von Innsbruck Tourismus.

"Auch die Buchungslage in der Region war ausgezeichnet - so gut, dass zahlreiche Gäste in die umliegenden Tourismusregionen ausgewichen sind", so Seiler-Lall. Die Website des Veranstalters und auch die Social-Media-Kanäle würden ähnlich beeindruckende Zahlen aufweisen. Unmittelbar nach Ende des Straßenrennens der Herren-Elite waren demnach über 70.000 Besucher auf der Website. Im Gesamtzeitraum des Events vom 22. bis zum 30. September wären 2,8 Millionen Seitenaufrufe verzeichnet sowie über Facebook, Instagram und Twitter über 2,5 Millionen Personen erreicht worden.