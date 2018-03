PSA-Konzern baut Autos in Malaysia

Paris (APA/dpa) - Der französische Opel-Eigner PSA mit den Automarken Peugeot und Citroen baut eine Fertigung im südostasiatischen Malaysia auf. PSA und die Naza Corporation Holdings vereinbarten dafür ein Gemeinschaftsunternehmen, wie der Konzern heute, Montag, in Paris berichtete.

Die Naza-Fabrik in Gurun werde künftig gemeinsam genutzt. PSA hatte im vergangenen Jahr von General Motors den Traditionshersteller Opel gekauft. Im laufenden Jahr solle der Peugeot 3008 in Malaysia vom Band rollen, von 2019 an dann der Citroen C5 Aircross.

Die Produktion sei für Malaysia und den Staatenverbund Asean bestimmt. Die Fabrik beschäftige 450 Mitarbeiter und habe eine Jahreskapazität von 50.000 Fahrzeugen.