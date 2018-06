Produktion zog im April kräftig an

Wien (APA) - Österreichs Produktion hat im April massiv zugelegt - gegenüber dem Vorjahresmonat betrug der Zuwachs 5,9 Prozent, gegenüber dem Vormonat März 1 Prozent, wie die Statistik Austria heute, Montag, mitteilte.

Der Produktionsindex in der Industrie erhöhte sich im Jahresabstand um 5,4 Prozent. Im Baugewerbe gab es einen überdurchschnittlich starken Anstieg von 7,8 Prozent. Verstärkt wurde auch die Herstellung von Investitionsgütern (plus 6,4 Prozent), Vorleistungsgütern (plus 6,3 Prozent), kurzlebigen Konsumgütern (plus 4,8 Prozent), langlebigen Konsumgütern (plus 3,6 Prozent) und Energie (plus 2,8 Prozent).