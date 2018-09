Produktion erhöhte sich im Juli um 4,8 Prozent

Wien (APA) - Die Produktion ist heuer im Juli spürbar gestiegen. Der arbeitstägig bereinigte Produktionsindex für den Produzierenden Bereich erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,8 Prozent, wie aus den Daten der Statistik Austria von heute, Dienstag, hervorgeht. Gegenüber dem Vormonat Juni gab es allerdings ein leichtes Minus von 0,1 Prozent.

Der Produktionsindex der Industrie stieg im Juli im Jahresabstand um 3,1 Prozent. Im Baugewerbe zog er um 10,1 Prozent an.

Die größten Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat gab es den Angaben zufolge bei Energie (plus 7,4 Prozent), langlebigen Konsumgütern (plus 6 Prozent), Vorleistungsgütern (plus 4,3 Prozent), Investitionsgütern (plus 2,7 Prozent) sowie kurzlebigen Konsumgütern (minus 2,2 Prozent).