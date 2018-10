Privatisierung der slowenischen Großbank NLB kann beginnen

Ljubljana (APA) - Der neue Anlauf für die Privatisierung der slowenischen Großbank NLB (Nova Ljubljanska Banka) kann beginnen. Die Staatsholding (SDH) und NLB haben am Montag ihren Plan für den Börsengang veröffentlicht - die sogenannte "intention to float". Demnach werden mindestens 50 Prozent plus eine Aktie und höchstens 75 Prozent minus eine Aktie an den Börsen in Ljubljana und London platziert.

Voraussichtlich am 26. Oktober wird der Prospekt mit der Preisspanne veröffentlicht werden, womit das Verkaufsverfahren offiziell beginnen wird, hieß es. Medienberichten zufolge wird Mitte November mit dem Börsenstart in Ljubljana und London gerechnet.

Von den Aktien, die bei dem IPO an die Börse kommen, werden zunächst 10 Prozent Kleinanlegern in Slowenien angeboten, hieß es in der Mitteilung. Die restlichen 90 Prozent werden institutionelle Investoren kaufen können. Der slowenische Staat wird 25 Prozent plus eine Aktie in seinem Besitz behalten.

Das ist bereits der zweite Versuch für die Privatisierung der Großbank mittels eines Börsengangs. Slowenien hat sich bei der Verstaatlichung der NLB im Jahr 2013 gegenüber der EU-Kommission verpflichtet, die Systembank bis Ende 2017 zu verkaufen. Nachdem im Vorjahr das Privatisierungsverfahren gestoppt wurde, wurde mit Brüssel vereinbart, heuer mindestens 50 Prozent der Bank plus eine Aktie zu verkaufen. Weitere 25 Prozent sollen bis Ende 2019 privatisiert werden.

Das erste Verkaufsverfahren wurde im Juni 2017 gestoppt, nachdem die damalige Regierung den vorgeschlagenen Preis als zu niedrig abgelehnt hatte. Damals sollte eine Preisspanne von 55 bis 71 Euro pro Aktie festgelegt werden, womit die Bank mit mindestens 1,1 Mrd. Euro bewertet wurde.

Der niedrige Preis wurde auf die Risiken wegen des Bankenstreits um Deviseneinlagen kroatischer Sparer zurückgeführt. Potenzielle Verbindlichkeiten aus kroatischen Privatklagen gegen die einstige Ljubljanska Banka (LB) und ihre Nachfolgebank NLB werden mit rund 400 Mio. Euro beziffert. Weil sich die beiden Länder in dem Streit, der in die Zeit des früheren gemeinsamen Staates Jugoslawien zurückreicht, nicht einigen können, hat Slowenien inzwischen ein Schutzgesetz verabschiedet, um dadurch auftretende negative Auswirkungen auf den Verkaufspreis abzuwenden.