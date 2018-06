Präsident Xi: China kommt bei wirtschaftlicher Öffnung voran

Peking (APA/Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping sieht sein Land bei der wirtschaftlichen Öffnung vorangekommen. Er habe mit entsprechenden Maßnahmen Wort gehalten, sagte Xi am Donnerstag in Peking. Allerdings sei auch Wachsamkeit geboten, da das Wachstum der Weltwirtschaft noch immer nicht so richtig in Schwung gekommen sei. Zugleich hätten Handelsprotektionismus, Isolationismus und Populismus stark zugenommen.

Im Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt droht eine weitere Eskalation: US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend angekündigt, neue Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Mrd. Dollar (172,7 Mrd. Euro) zu verhängen, sollte die Regierung in Peking ihre geplanten Vergeltungszölle für frühere US-Importauflagen umsetzen.