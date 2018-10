Porr sicherte sich weiteren Großauftrag in Polen

Wien/Warschau (APA) - Der österreichische Baukonzern Porr hat in Polen erneut den Zuschlag für ein Großprojekt erhalten: Das Auftragsvolumen für den 16 Kilometer langen Abschnitt der Schnellstraße S3 zwischen Bokow und Kamienna Gora betrage 1,35 Mrd. Zloty (rund 315 Mio. Euro), teilte die Porr am Mittwoch mit. Erst im Sommer hatte sich der Konzern einen 116 Mio. Euro schweren Bahnauftrag in dem Land gesichert.

Das Schnellstraßenstück inklusive zweier Straßentunnel mit einer Länge von 2.300 bzw. 320 Metern, einer Brücke und zwölf Viadukten soll in 56 Monaten, also bis 2023, fertig sein.

"Mit diesem Auftrag hat die Porr S.A. bereits innerhalb von zwei Monaten das zweite große Infrastrukturprojekt in Polen gewonnen - damit befinden wir uns in unserem wichtigen Heimmarkt Polen weiterhin auf der Überholspur", so Konzernchef Karl-Heinz Strauss.