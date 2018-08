Petro Welt gründete Tochtergesellschaft in Bukarest

Wien (APA) - Der börsennotierte Öl- und Gasfelddienstleister Petro Welt Technologies AG (ehemals C.A.T. oil) wird nun auch in Rumänien aktiv. Am 20. August 2018 sei die Registrierung der Gesellschaft Pewete Evo Europe S.r.l. in Bukarest abgeschlossen worden, "um die Dienstleistungen des Unternehmens in Rumänien anzubieten", teilte Petro Welt am Montag mit.

Petro Welt mit Sitz in Wien ist bisher vor allem in Russland und Kasachstan operativ tätigt. Das Unternehmen werde mobile Bohranlagen unterschiedlicher Spezifikationen anbieten, die für den europäischen Markt geeignet sind. Nach Zertifizierung aller Tochtergesellschaften werde Pewete Evo in der Lage sein, den rumänischen Kunden alle geeigneten Dienstleistungen anzubieten.