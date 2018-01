Personalrochaden bei UniCredit: De Falco neuer Chef von CIB Italien

Mailand (APA) - Bei der Bank-Austria-Mutter UniCredit kommt es zu einer Änderungen in der Managementstruktur. Der Manager Alfredo Maria De Falco ist zum neuen Leiter des Sektors "Corporate und Investmentbanking" (CIB) für Italien aufgerückt. Das Mandat beginnt am 1. März, teilte UniCredit in einer Presseaussendung am Freitag mit.

De Falco, seit 2003 bei UniCredit, ersetzt Vittorio Ogliengo, der die Bank Ende Februar verlässt. Nicola D'Anselmo - er kam 2012 von BNP Paribas zu UniCredit - ist zum stellvertretenden Leiter von CIB Italien ernannt worden. De Falco und D ́Anselmo werden mit den Chefs von CIB global, Gianfranco Bisagni und Olivier Khayat, zusammenarbeiten.