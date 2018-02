Palfinger kürzt Dividende nach Gewinneinbruch - 2017 EBIT-Rekord

Wien (APA) - Ein von der Universität für Bodenkultur (BOKU) geleitete Forschungsprojekt mit Namen "MegaWATT" soll bis 2021 österreichweit Lösungen für einen emissionsneutralen Gütertransport in den Städten erarbeiten. Dazu gehören u.a. eine Ladeinfrastruktur und der Aufbau einer E-Logistik-Datenbank, teilte der Klima- und Energiefonds am Donnerstag in einer Aussendung mit.