OPEC senkt Prognose für weltweite Ölnachfrage

Berlin (APA/Reuters) - Die Pkw-Maut in Deutschland soll nach Angaben des Verkehrsministeriums wie geplant noch in dieser Amtszeit der deutschen Bundesregierung kommen. "Die Pkw-Maut wird in dieser Legislaturperiode eingeführt werden", sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag mit Hinweis auf entsprechende Äußerungen des Ministers.