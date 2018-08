Onlinehandel gewinnt beim Modekonzern Boss an Bedeutung

Düsseldorf/Metzingen (APA/Reuters) - Der Internethandel sorgt beim deutschen Modekonzern Hugo Boss für Rückenwind. Das von vielen Hoffnungen begleitete Onlinegeschäft wuchs im zweiten Quartal um 47 Prozent, wie Boss am Donnerstag mitteilte. Insgesamt äußerte sich Konzernchef Mark Langer zufrieden mit dem Geschäftsverlauf, obgleich das Ergebnis durch Währungseffekte und Investitionen unter Druck steht.

"Die Umsatzzahlen des zweiten Quartals sprechen für sich: In Europa sind wir nahezu zweistellig gewachsen. Und auch im schwierigen deutschen Markt konnten wir weiter aufholen", erklärte der Manager. Die Kollektionen seien im In- und Ausland "sehr gut" angekommen. Regional betrachtet habe Europa dank Zuwächsen in allen großen Märkten mit einem währungsbereinigten Plus von neun Prozent die höchste Wachstumsdynamik. "Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für das Gesamtjahr erreichen werden", sagte Langer.

Während die Erlöse im zweiten Quartal um drei Prozent auf 653 Mio. Euro zulegten, schrumpfte der operative Gewinn (Ebit) um acht Prozent auf 74 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Sondereffekten um ein Prozent auf 106 Mio..

Langer rechnet erst ab 2019 wieder mit mehr Schwung. Zudem werden Investitionen das Ergebnis zunächst belasten. Daher hält der Manager 2018 einen Rückgang des Ebitda vor Sondereffekten von zwei Prozent ebenso für möglich wie einen Anstieg um zwei Prozent. Beim Umsatz peilt er währungsbereinigt ein Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an.