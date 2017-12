Online-Buchungen via Airbnb und Uber in Österreich unter EU-Schnitt

Brüssel/Luxemburg/San Francisco (APA) - Die Online-Buchungen privater Beherbergungs- und Beförderungsdienstleistungen wie Airbnb oder Uber liegen in Österreich unter dem EU-Durchschnitt. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Statistik von Eurostat buchte bereits jeder sechste EU-Bürger (17 Prozent) online Unterkünfte von Privatpersonen, 8 Prozent buchten Beförderungsdienste. In Österreich lagen die Anteile bei 8 bzw. 2 Prozent.

Die meisten EU-Bürger nutzen speziell dafür vorgesehene Webseiten oder Apps. Auch soziale Netzwerke spielen eine Rolle. Am stärksten verbreitet ist die Online-Buchung von privaten Unterkünften (34 Prozent) und Beförderungsdiensten (27 Prozent) in Großbritannien.