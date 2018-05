OMV mit schwächeren Ergebnissen zum Jahresauftakt

Berlin (APA/Reuters) - Der deutsche Lichtkonzern Osram will sein zuletzt schwaches Geschäft mit zwei Zukäufen in den USA ankurbeln. Zum einen wird die auf LED-basierte Pflanzenwachstumssysteme spezialisierte Firma FLuence übernommen, wie der Münchner Lichttechnik-Konzern am Donnerstag mitteilte. Zum anderen stärkt Osram sein Geschäft mit optischer Sicherheitstechnik durch die Akquisition des US-Spezialisten Vixar.