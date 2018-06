OMV-Chef will Sorge von Norwegen zu Gazprom-Deal ausräumen

Hamburg (APA/AFP) - Deutsche Fachkräfte verdienen in jungen Unternehmen im Schnitt 16.500 Euro weniger im Jahr als in der klassischen Industrie. Liegt das Durchschnittsgehalt in Start-ups bei 41.000 Euro brutto, sind es in gestandenen Unternehmen 57.500 Euro, wie ein am Dienstag veröffentlichter Gehaltsvergleich des Portals Gehalt.de in Kooperation mit dem Digitalmagazin "Gründerszene" ergab.