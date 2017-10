OGH bestätigt Freispruch für Ex-ÖBB-Güterchef Poschalko

Graz (APA) - "Noch sechs Tage" und die NEOS haben ihre Wahlwoche in Graz mit einer Forderung nach einer Pönale in der Höhe von 50 Mio. Euro für säumige Bundesländer gestartet: Jene, die ihre Förderausgaben nicht in die Transparenzdatenbank eintragen, sollen sanktioniert werden. Außerdem wollen die Pinken, dass Politiker persönlich für Fehlentscheidungen - etwa in Folge schlechter Vorbereitung - haften.