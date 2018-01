Österreich eröffnet neues Generalkonsulat in China

Wien/Peking (APA) - Österreich baut seine diplomatische Präsenz in China aus. Noch vor dem Sommer soll in der Hauptstadt der südwestlichen Provinz Sichuan, Chengdu, ein Generalkonsulat eröffnet werden. Einen entsprechenden Bericht der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua bestätigte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll, am Dienstag auf APA-Anfrage.

Derzeit gibt es neben der Botschaft in der Hauptstadt Peking ein Generalkonsulat in Shanghai sowie eines in Hongkong.

China ist mit einem bilateralen Handelsvolumen von rund 11,3 Mrd. Euro (2016) der Abstand wichtigste Handelspartner Österreichs in Asien. Weltweit liegt China damit auf dem fünften Range, hinter Deutschland, Italien, der Schweiz und den USA. Sowohl die Importe aus China als auch die Exporte in das Reich der Mitte stiegen in den ersten drei Quartalen 2017, die österreichischen Exporte verzeichneten sogar das stärkste Wachstum seit drei Jahren (plus von 9,4 Prozent).