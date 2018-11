OeNB sucht Nachfolger für Nowotny & Co

Maranello (APA) - Der italienische Sportwagenbauer Ferrari hat das dritte Quartal 2018 mit einem Nettogewinn von 596 Mio. Euro abgeschlossen, was einem Plus von 49 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 entspricht. Der Umsatz blieb stabil bei 2,575 Mrd. Euro, teilte der Konzern aus Maranello am Montag mit.