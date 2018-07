OeNB-Jubiläumsfonds fördert 40 Forschungsprojekte mit 5 Mio. Euro

Wien (APA) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) fördert mit Mittel des Jubiläumsfonds 40 Forschungsprojekte mit knapp 5 Mio. Euro, wie die Notenbank am Mittwoch mitteilte. 18 Projekte entfallen auf den Bereich Wirtschaftswissenschaften, sie erhalten in Summe 2,29 Mio. Euro. Davon gehen 1,27 Mio. Euro an Vorhaben zum aktuellen Förderschwerpunkt "Finanzmarkt und Finanzmarktstabilität".

Im Bereich Medizinische Wissenschaften werden zehn Projekte gefördert, die insgesamt 1,31 Mio. Euro erhalten. Jeweils sechs Projekte entfallen auf die Sozialwissenschaften (Gesamtförderung: 660.000 Euro) und die Geisteswissenschaften (730.00 Euro).

Das bisherige Schwerpunktthema "Finanzmarkt und Finanzmarktstabilität" wurde letztmalig für die erste Vergabesitzung 2019 verlängert. Als neues Schwerpunktthema für die Vergabetermine 2019 und 2020 wurde "Digitaler Wandel - Chance und Herausforderung für Arbeitsmärkte, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit und damit einhergehende Messprobleme" festgelegt.