OeNB: Firmen fragen vor allem langfristige Kredite stark nach

Wien (APA) - Seitens der heimischen Unternehmen gibt es vor allem nach langfristigen Krediten eine starke Nachfrage. Das zeigen die Resultate der jüngsten vierteljährlichen Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum. Österreichs Firmen könnten neue Kredite nach wie vor zu attraktiven Konditionen aufnehmen, erklärte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Dienstag.

Schon seit Ende 2016 steige in Österreich - aufgrund der guten Konjunktur - die Nachfrage nach Unternehmenskrediten. Der Ausblick sei ebenfalls positiv, besonders bei den langfristigen Krediten. Hauptsächlich aus Wettbewerbsgründen hätten die Banken tendenziell bereits seit Mitte 2016 die Margen für durchschnittlich risikoreiche Kredite immer weiter gesenkt.

Die an der Umfrage teilnehmenden Banken begründeten laut OeNB-Aussendung die verstärkte Nachfrage nach Unternehmenskrediten vor allem mit dem gestiegenen Finanzierungsbedarf infolge der anhaltend starken Investitionstätigkeit. Fürs Privatkundengeschäft seien im zweiten Quartal nur leichte Änderungen genannt worden. Etwas verschärft hätten die weniger risikotolerant geworden Banken die Kreditrichtlinien und Kreditbedingungen für Wohnbaukredite.

Kaum Auswirkungen auf die Kreditvergabepolitik in Österreich haben gemäß den Banken-Angaben die notleidenden Kredite, zu denen die Institute erstmals befragt wurden. Der Anteil fauler Kredite sei in Österreich etwas niedriger als in der EU insgesamt, so die OeNB, was für eine relativ umsichtige Kreditvergabe bzw. gute Bonität der Kreditnehmer spreche.

Regulatorische Aktivitäten hätten im ersten Halbjahr vor allem zu einer Stärkung des Eigenkapitals der Banken und auch zu einem Abbau risikoreicherer Kredite geführt, erklärt die OeNB mit Hinweis auf die Ergebnisse der Umfrage.