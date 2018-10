Ölpreise gaben weiter nach

Frankfurt/Singapur (APA/dpa) - Die Ölpreise sind am Montag weiter gesunken. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 83,26 US-Dollar (72,36 Euro). Das waren 90 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für US-amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 60 Cent auf 73,74 Dollar.

Nach wie vor bleiben die US-Sanktionen gegen die Ölindustrie des Iran, die im November in Kraft treten, das beherrschende Thema am Ölmarkt. Zuletzt hatten Aussagen des Kronprinzen des führenden OPEC-Landes Saudi-Arabien, Mohammed Bin Salman, die Sorge vor einem zu niedrigen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt etwas entkräftet. Demnach sei Saudi-Arabien in der Lage, falls nötig die Fördermenge zu erhöhen, um Ausfälle im Iran auszugleichen.

Falls es notwendig werden sollte, könnte das OPEC-Land die Fördermenge um weitere 1,3 Millionen Barrel pro Tag erhöhen, sagte der Kronprinz. In den vergangenen Wochen waren die Ölexporte des OPEC-Landes Iran wegen der US-Sanktionen bereits deutlich gesunken. Dies hatte den Ölpreisen immer wieder starken Auftrieb verliehen.