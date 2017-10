Ölpreis sinkt weiter - WTI rutscht unter 50 Dollar

Singapur/Frankfurt (APA/dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gefallen. Zeitweise rutschte der US-Ölpreis unter die Marke von 50 US-Dollar, konnte sich in der Früh aber wieder etwas erholen. Ein Barrel (je 159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im November kostete zuletzt 50,10 Dollar (42,63 Euro). Das waren um 32 Cent weniger als am Vortag.

Der Preis der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel um 25 Cent auf 55,75 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Rückgang der Ölpreise unter anderem mit der Kursentwicklung des US-Dollar. Zu Beginn der Woche war der Dollar teilweise deutlich gestiegen. Rohöl wird in US-Dollar gehandelt und ein Anstieg der US-Währung verteuert Öl in Ländern außerhalb des Dollarraums.

Im weiteren Handelsverlauf dürften neue Daten zu den Ölreserven in den USA stärker in den Fokus rücken, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Am Markt wird erwartet, dass sich der Rückgang der Ölreserven in den USA in der vergangenen Woche abgeschwächt hat.