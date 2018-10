OECD-weite Arbeitslosigkeit auch im August bei 5,3 Prozent

Wien/Paris (APA) - In den entwickelten Industrieländern (OECD) ist die Arbeitslosenrate auch im August - wie schon im Juni und im Juli - stabil bei durchschnittlich 5,3 Prozent gewesen. Im gesamten Wirtschaftsraum waren erneut 33,5 Millionen Menschen ohne Arbeit, gab die OECD am Dienstag in Paris bekannt.

In der Eurozone sank die Arbeitslosenrate nach OECD-Kriterien gegenüber dem Monat davor um 0,1 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent, in der gesamten EU waren es unverändert 6,8 Prozent.

Für Österreich wurde von der OECD eine August-Arbeitslosenrate von 4,8 Prozent ermittelt, nach 4,9 Prozent im Juli. Auch nach den Kriterien des EU-Statistikamts Eurostat betrug die heimische Rate im August 4,8 Prozent. Nach nationaler Definition (AMS) lag sie im August bei 7,0 Prozent.

Bei Männern betrug die Arbeitslosenrate OECD-weit im August erneut 5,1 Prozent, bei Frauen unverändert 5,5 Prozent. Auch in der Eurozone gab es - mit 6,6 bzw. 7,0 Prozent - keine Schwankungen. Für die EU wurden für Männer erneut 6,6 Prozent vermeldet, bei Frauen ein leichter Rückgang auf 7,0 (7,1) Prozent.

Am höchsten dürfte die Arbeitslosenquote im OECD-Raum weiterhin in Griechenland gewesen sein, doch liegt noch kein August-Wert vor (im Juni waren es 19,1 Prozent gewesen). Für Spanien wurden unverändert 15,2 Prozent errechnet. In Italien sank die Rate binnen Monatsfrist von 10,2 auf 9,7 Prozent. Für die Türkei - mit davor jeweils über 10 Prozent - wurde noch kein August-Wert veröffentlicht. Die niedrigsten Quoten wurden für Japan (2,4), Tschechien (2,5) sowie Island (2,9 Prozent) vermeldet.

Auch die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) dürfte erneut in Griechenland das stärkste Ausmaß gehabt haben, im Juni waren es 39,1 Prozent, doch liegt noch keine Information für August vor. In Spanien waren es 33,6 Prozent, in Frankreich 20,2 und in Portugal 19,5 Prozent. Für die Türkei wurden zuletzt für Juni 19,9 Prozent festgestellt. Die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit im OECD-Raum weisen Japan (4,1), Deutschland (6,2) und Tschechien (6,3 Prozent) auf. Zum Vergleich: Österreich stand nach den OECD-Angaben im August bei 8,4 Prozent. Im OECD-Schnitt lag die Jugendarbeitslosenrate bei 11,0 Prozent, mehr als doppelt so hoch wie jene für Menschen ab 25 (mit 4,6 Prozent).