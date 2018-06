ÖBIB-Chefin Oberndorfer scheidet aus

München/Herzogenaurach/Beaverton (APA/Reuters) - Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland halten sich Großkonzerne wie Adidas und Nike mit konkreten Umsatzerwartungen auffällig zurück. Das liegt auch am Austragungsort: Das mit westlichen Sanktionen belegte Russland steckt in der Wirtschaftskrise, und die Begeisterung ist dort längst nicht so groß wie im fußballverrückten Brasilien vor vier Jahren.