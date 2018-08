ÖBB-Chef Matthä kündigt Erhöhung der Ticketpreise mit 2019 an

Frankfurt (APA/dpa) - Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) drängt auf rasche Weichenstellungen für mehr Krisenfestigkeit in Europa. Die Europäer hätten "nicht unendlich viel Zeit ... bei der Vollendung der Bankenunion und der Kapitalmarktunion in Europa", mahnte Scholz am Donnerstag bei einer Bankentagung in Frankfurt.